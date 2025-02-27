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Дариуш: в UFC хотят проучить Царукяна за срыв боя с Махачевым

Дариуш: в UFC хотят проучить Царукяна за срыв боя с Махачевым
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Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш высказался об Армане Царукяне.

«Есть ощущение, что руководство UFC — не такие большие поклонники Царукяна, и его хотят проучить за срыв боя с Махачевым. Бой Армана с Дэном Хукером? Если бой затянется, то Хукер победит. Ему сложно сдерживать оппонентов, которые бросаются вперёд без раскачки. Он умеет побеждать в поздних раундах на морально-волевых качествах. Так что если бой с Царукяном будет пятираундовым — у Дэна будут отличные шансы на успех. Но трёхраундовый бой сыграет на руку Арману. Он умеет бороться, может удерживать соперника подолгу в партере», — приводит слова Дариуша BJPenn.

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