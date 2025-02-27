Сергей Спивак проведёт бой с Шамилем Газиевым на турнире UFC в Катаре – источник

Поединок между представителем Молдавии Сергеем Спиваком и представляющим Бахрейн Шамилем Газиевым состоится на турнире UFC в Катаре. Об этом информирует телеграм-канал «Вестник ММА». Спортивное мероприятие состоится 17 мая. При этом отмечается, что контракты в данный момент не подписаны, и бой пока не утверждён.

Спивак в настоящий момент занимает седьмое место в тяжёлом рейтинге UFC. Газиев располагается на 11-й позиции.

В общей сложности на счету Сергея в смешанных единоборствах 17 побед и пять поражений. В активе Газиева 14 побед и одно поражение.

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