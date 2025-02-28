«Лучший президент». Флойд Мейвезер поддержал Дональда Трампа

47-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях (вторая полулёгкая, лёгкая, первая полусредняя, полусредняя и средняя) американец Флойд Мейвезер высказался о президенте США Дональде Трампе.

«У нас уже был Трамп, но мы его не ценили. Думаю, он великий президент, лучший на моей памяти, лучший, который у нас когда-либо был. Он отличный бизнесмен, в этом всё дело. Трамп проделал потрясающую работу, но многие в Америке были расстроены. Кто бы ни появился в Белом доме, мы всегда недовольны. Думаю, Трамп идеально подходит для этой работы, он — лучший президент», — приводит слова Мейвезера FOX Sports.

Дональд Трамп приступил к выполнению своих обязанностей в качестве 45-го президента США в январе 2025 года.