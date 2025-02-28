Умар Саламов победил нокаутом не терпевшего ранее поражений Херберта Матову

Во Дворце спорта «Крылья Советов» в Москве состоялся вечер бокса. В главном событии спортивного мероприятия россиянин Умар Саламов встречался с представителем Уганды Хербертом Матову. Спортсмены выступают в первом тяжёлом весе. Бой завершился победой Саламова нокаутом во втором раунде.

Для Умара эта победа стала 30-й в карьере. Также на его счету два поражения. Матову до боя с Саламовым не потерпел ни одного поражения. В его активе шесть побед.

Напомним, Саламов в декабре 2021 года потерпел поражение от экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, после чего принял решение подняться в крузервейт.

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