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Экс-чемпион UFC Александр Волкановски ответил, когда планирует завершить карьеру

Экс-чемпион UFC Александр Волкановски ответил, когда планирует завершить карьеру
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски ответил на вопрос по поводу сроков завершения карьеры.

«Ожидаю, что у меня будет ещё парочка боёв, может, даже больше. Посмотрим. Я могу сказать это, а потом провести поединок, получить удовольствие и заявить: «Дайте мне ещё семь!» Мне по-прежнему это нравится. Но как долго я хочу продолжать заниматься этим? В планах выиграть пояс, защитить его. Может быть, ещё раз защитить. После этого, возможно, я решу, что с меня хватит. Вот на чём я бы пока остановился», — сказал Волкановски на канале The Ariel Helwani Show в YouTube.

В настоящий момент Волкановски 36 лет.

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