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Джо Роган назвал величайшего бойца ММА в истории

Джо Роган назвал величайшего бойца ММА в истории
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Известный комментатор UFC Джо Роган поделился мыслями относительно величайшего бойца смешанных единоборств (ММА) в истории.

«Джонс был чемпионом в течение 14 лет. Означает ли это, что он должен считаться величайшим? На бумаге – мой ответ – однозначное «да». Но с кем он дрался за это время? Это единственная проблема, которая может возникнуть при ответе на такие вопросы. Однако в силу продолжительности его доминирования я должен сказать, что Джон Джонс – величайший. Но я также мог бы привести доводы в пользу того, что Деметриус Джонсон – лучший боец ММА в истории. Ещё есть Жорж Сен-Пьер. Но если всё-таки выбирать кого-то одного, я бы назвал Джонса», — сказал Роган в своём подкасте.

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