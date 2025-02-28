Порье предположил, проведёт ли Макгрегор хотя бы ещё один бой

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Дастин Порье высказался об ирландце Коноре Макгрегоре, который не принимал участия в поединках с лета 2021 года. Тогда Макгрегор вышел на поединок как раз с Порье и потерпел поражение, сломав при этом себе ногу.

«Я был его последним соперником в двух боях. Это было много лет назад, и он до сих пор не дрался. Думаю, он один из тех парней, которые любят быть в центре внимания. Он этого хочет. Может быть, он действительно вернётся. Он любит, когда все взгляды обращены на него. Послушайте, я люблю поливать грязью Коннора, но если кто-то и может собрать всё воедино и вернуться, то это он. Если он сможет найти в себе страсть и огонь, то вернётся. Он особенный. В нём есть что-то особенное. Но ответить на этот вопрос сможет только он», — сказал Порье в интервью с Робертом Ли Гриффином III.

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