Лучников: бокс Бивола — классика. Можно сравнивать с Шугаром Рэем Леонардом

Дмитрий Лучников, являющийся катменом обладателя абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, высказался о противостоянии своего подопечного с Артуром Бетербиевым.

«Ситуация первого боя как раз мне показала, что у людей есть разное восприятие профессионального бокса. Я это знал, но здесь всё стало ещё очевиднее, когда увидел, как появились массовые разногласия между фанатами. Кто-то решил, что судейское решение было несправедливым, кто-то говорил наоборот, что всё верно, а кто-то видел ничью.

Во втором бою, конечно же, уже Дима был намного быстрее, активнее, просто на две головы выше — это моё личное субъективное мнение. Один пожилой комментатор, который в прошлом боксёр, сравнил Бивола с легендарным Шугаром Рэем Леонардом и назвал его бокс настоящей классикой, и я с ним соглашусь», — сказал Лучников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Бивол и Бетербиев встречались в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу Дмитрия большинством судейских голосов. Благодаря этому успеху Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.