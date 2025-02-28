«Всё будет как во втором бою». Катмен Бивола — о третьем поединке с Бетербиевым

Известный российский катмен Дмитрий Лучников, работающий с Дмитрием Биволом, поделился мнением о потенциальном третьем поединке своего подопечного с Артуром Бетербиевым. Напомним, первый бой закончился в пользу Бетербиева, а второй завершился победой Бивола.

«Думаю, что это была бы хорошая идея, если бы была на это политическая воля у организаторов. И самое главное — это желание боксёров. Мы знаем, что Артур хочет третьего боя, а Дима сказал, что не посмеет отказать в третьем поединке Артуру, потому что тот ему предоставлял реванш.

Я вообще не знаю, бывали в истории такие трилогии за абсолютное чемпионство или нет? Насколько я знаю, не было. А здесь два российских боксёра после двух поединков за абсолютное чемпионство сразятся в трилогии, где на кону снова может стоять титул абсолютного чемпиона мира — это просто легендарное событие в мире бокса, которое останется на века. Я, конечно, только «за».

Мне кажется, что всё будет как во втором бою. Если Дима также пройдёт подготовку, как и сейчас, то он всё будет контролировать в ринге, а у Артура не будет возможности ударить и держать удобную для себя дистанцию. Я отработал два боя в углу Бивола и понял, что контроль дистанции здесь играет самую главную роль. Но в любом случае будет снова интересно посмотреть, какую схему подберёт Артур на третий бой, потому что они непростые ребята», — сказал Лучников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Дмитрий Бивол раздаёт автографы после победы над Бетербиевым: