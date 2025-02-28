«Шутили, рассказывали анекдоты». Лучников — об атмосфере в лагере Бивола

Известный российский катмен Дмитрий Лучников, работающий с Дмитрием Биволом, рассказал об атмосфере в тренировочном лагере перед реваншем своего подопечного с Артуром Бетербиевым. Напомним, победу в нём одержал Бивол.

«В первом бою все были более собранными и сконцентрированными. Помню, как у меня два дня болела голова и я пил какой-то корвалол. Я понимал, что у меня хлещет давление от концентрации, потому что знал, что, не дай бог, что-либо произойдёт с тейпом или я не справлюсь с каким-то рассечением, то всё может плохо закончиться, и я испытал волнение, которого давно не испытывал.

Перед вторым боем все были меньше взволнованы, мне кажется, и мы спокойно смотрели поединок Исраила Мадримова все вместе, где-то шутили, про кино какое-то поговорили, вспоминали какие-то случае из жизни и рассказывали анекдоты», — сказал Лучников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Дмитрий Бивол раздаёт автографы после победы над Бетербиевым: