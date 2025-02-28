Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэтжи высказался о потенциальном поединке с Исламом Махачевым

Гэтжи высказался о потенциальном поединке с Исламом Махачевым
Комментарии

Бывший временный обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи выразил уверенность, что поединок с представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым сложится для него положительно, после чего он сможет рассчитывать на бой с чемпионом промоушена лёгкого дивизиона Исламом Махачевым.

«Верю, что являюсь одним из лучших бойцов в лёгком весе. Неважно, с кем будет мой следующий поединок. Я выйду и закончу всё финишем. Как всегда, покажу выдающееся выступление. Верю, что стану одним из парней, которые будут претендовать на бой с Махачевым», — сказал Гэтжи во время беседы с Джимом Роумом.

Напомним, бой Гэтжи и Физиева состоится на турнире UFC 313 8 марта.

Материалы по теме
Порье ответил Гэтжи, заявившему об отказе Дастина от боя с ним на UFC 313

Махачев — величие. Главные победы чемпиона:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android