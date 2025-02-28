Гэтжи высказался о потенциальном поединке с Исламом Махачевым

Бывший временный обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи выразил уверенность, что поединок с представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым сложится для него положительно, после чего он сможет рассчитывать на бой с чемпионом промоушена лёгкого дивизиона Исламом Махачевым.

«Верю, что являюсь одним из лучших бойцов в лёгком весе. Неважно, с кем будет мой следующий поединок. Я выйду и закончу всё финишем. Как всегда, покажу выдающееся выступление. Верю, что стану одним из парней, которые будут претендовать на бой с Махачевым», — сказал Гэтжи во время беседы с Джимом Роумом.

Напомним, бой Гэтжи и Физиева состоится на турнире UFC 313 8 марта.

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Махачев — величие. Главные победы чемпиона: