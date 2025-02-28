Джефф Нил считает, что побьёт Махачева в полусреднем весе

10-й номер рейтинга полусреднего веса Джефф Нил заявил, что в случае перехода россиянина, чемпиона лиги в лёгком весе Ислама Махачева в полусредний дивизион он сможет одержать над ним победу.

«Я чувствую, что Ислам точно будет в десятке лучших. Сможет ли он стать чемпионом полусреднего веса или что-то в этом духе? Он достаточно хорош, у него сильная борьба. Махачев победит многих, но я смогу побить его», — приводит слова Джеффа Нила Sportskeeda.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.