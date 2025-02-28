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Дэн Хукер поддел Царукяна, упомянув Нину Драму

Дэн Хукер поддел Царукяна, упомянув Нину Драму
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Новозеландский боец смешанных единоборств (ММА) Дэн Хукер прокомментировал недавние слова российско-армянского бойца Армана Царукяна в свой адрес. После отмены поединка Хукера с американцем Джастином Гэтжи на UFC 313 Арман заявил следующее: «Карма не промахивается. Большой рот, стеклянные руки. Можешь продолжать говорить, вместо того чтобы драться».

«Я сломал руку, готовясь к поединку, а ты повредил спину, когда полз к Нине Драме», — написал Хукер на своей странице в социальных сетях.

Нина Драма – видеоблогер, которая часто берёт интервью у бойцов UFC.

Царукян в шутку придушил Нину Драму из-за своей травмы:

Вместо Хукера бой с Гэтжи проведёт Рафаэль Физиев.

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