Отец Бенавидеса рассматривает для сына бои с Бетербиевым и Биволом

Хосе Бенавидес, тренер и отец Дэвида Бенавидеса, рассказал о потенциальном плане на будущие поединки для своего сына.

«Есть очень много боёв, которые мы можем рассмотреть. Сейчас Дэвид в отличной ситуации. Мы можем подраться с Биволом. Он лучший в дивизионе, абсолютный чемпион. Мы можем провести бой с Артуром Бетербиевым. Оба этих боксёра опасны. Будет любопытно посмотреть, как Давид будет выглядеть против них. А затем они могут провести свой третий бой.

Мы можем провести бой с Каллумом Смитом. Он очень хорошо смотрелся в поединке с Джошуа Буатси. Можно перебраться в другой дивизион и подраться с Хильберто Рамиресом. Было бы честью встретиться с ним. Он отличный друг и боец. Почему бы не подраться друг с другом? Мы сможем вместе заработать деньги.

Если бы всё зависело от меня, то я бы подрался с Биволом, потом с Бетербиевым, а затем с Рамиресом. Сейчас у Дэвида всё отлично. Он хорошо чувствует себя в суперсреднем и полутяжёлом весе, и он может перейти в тяжёлый вес», — приводит слова Бенавидеса-старшего The Ring.