Анкалаев отработал граунд-энд-паунд перед боем с Алексом Перейрой на UFC 313

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев провёл тренировку перед поединком с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой (Бразилия). Анкалаев отработал граунд-энд-паунд – технику в ММА, которая используется для удержания оппонента на земле и предполагающая нанесение урона ударами.

Магомед Анкалаев отработал граунд-энд-паунд перед боем с Алексом Перейрой на UFC 313:

Бой Перейры и Анкалаева состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313.

На счету Магомеда в ММА 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе Перейры 12 побед и два поражения.