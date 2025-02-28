Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев отработал граунд-энд-паунд перед боем с Алексом Перейрой на UFC 313

Анкалаев отработал граунд-энд-паунд перед боем с Алексом Перейрой на UFC 313
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев провёл тренировку перед поединком с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Алексом Перейрой (Бразилия). Анкалаев отработал граунд-энд-паунд – технику в ММА, которая используется для удержания оппонента на земле и предполагающая нанесение урона ударами.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Магомед Анкалаев

Магомед Анкалаев отработал граунд-энд-паунд перед боем с Алексом Перейрой на UFC 313:

Бой Перейры и Анкалаева состоится 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 313.

На счету Магомеда в ММА 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе Перейры 12 побед и два поражения.

Материалы по теме
Самый долгожданный титульник. Где и как покажут главный бой в жизни Анкалаева
Самый долгожданный титульник. Где и как покажут главный бой в жизни Анкалаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android