Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Как закончится бой Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева на UFC 313?

Как закончится бой Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева на UFC 313?
Комментарии

9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок между обладателем титула в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым. Бой пройдёт на турнире UFC 313.

«Чемпионат» приглашает вас принять участие в опросе «Как закончится бой Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева на UFC 313?»

В последнем поединке, который прошёл 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, Анкалаев разделил октагон с сербско-австрийским бойцом Александаром Ракичем. Бой продлился все три раунда и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.

Материалы по теме
Самый долгожданный титульник. Где и как покажут главный бой в жизни Анкалаева
Самый долгожданный титульник. Где и как покажут главный бой в жизни Анкалаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android