Как закончится бой Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева на UFC 313?

9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок между обладателем титула в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым. Бой пройдёт на турнире UFC 313.

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В последнем поединке, который прошёл 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, Анкалаев разделил октагон с сербско-австрийским бойцом Александаром Ракичем. Бой продлился все три раунда и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

Перейра на UFC 307 победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри.