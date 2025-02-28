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Сразу шесть бойцов были уволены из UFC

Сразу шесть бойцов были уволены из UFC
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Боец легчайшего дивизиона UFC 35-летний американец Коди Стаманн покинул состав самой влиятельной организации мира смешанных единоборств после восьмилетнего пребывания там. Об этом сообщает портал MMA Junkie.

За эти восемь лет Стаманн успел провести под эгидой UFC 15 боёв, одержав при этом семь побед при семи поражениях, а также один поединок Коди свёл вничью. Стоит отметить, что в 2021 году Стаманн проводил бой против ныне действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили и уступил ему единогласным решением судей.

Помимо Стаманна, промоушен также покинули американский полулегковес Хулио Арсе, австралиец Джошуа Кулибао, французский боец легчайшего дивизиона Тейлор Лапилус и бразилец Клейдсон Родригес, а также американец Джонатан Пирс, выступающий в полулёгкой весовой категории.

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