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Отец Дюбуа: следующий бой Даниэля будет против Усика

Отец Дюбуа: следующий бой Даниэля будет против Усика
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Отец действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа, Стэн Дюбуа рассказал, что его сын решительно настроен в следующем поединке выйти против обладателя всех остальных титулов супертяжёлого дивизиона украинца Александра Усика.

«В следующем поединке Даниэль хочет выйти на ринг против Александра Усика. Да, жаль, конечно, что так получилось с боем против Джозефа Паркера, но он не мог драться с инфекцией. Что случилось, то случилось. Дальше мы идём за Усиком», — приводит слова отца Дюбуа The Ring.

Дюбуа планировал провести защиту титула против экс-чемпиона мира Джозефа Паркера 22 февраля в Саудовской Аравии, однако из-за болезни не смог принять участие в турнире, и его в итоге заменил африканец Мартин Баколе.

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