Сидельников: Анкалаев должен забрать пояс и привезти его в Россию

Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка своего соотечественника, претендента на титул UFC в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева против чемпиона в этом дивизионе Алекса Перейры.

«На 90% уверен, что Магомед полностью заберёт этот бой. На кону стоит чемпионский титул. Что один, что второй не будут сильно рисковать, хотя Перейра отчаянный парень и может полезть в размен, у него на самом деле других вариантов и не будет. Но Анкалаев — это тот человек, который прошёл большую любительскую и профессиональную карьеру. Здесь хладнокровие сыграет своё. Уверен, что бой не будет зрелищным, не будет накала страстей. Будет немного скучновато, однако Анкалаев заберёт все пять раундов в партере. Он затащит Перейру и не даст оттуда вылезти. Думаю, Анкалаев должен забрать пояс и привезти в Россию», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бой между Анкалаевым и Перейрой станет главным событием турнира UFC 313, который пройдёт 8 марта в Лас-Вегасе.