Сидельников: у Перейры не было таких соперников, как Анкалаев

Бывший боец Bellator, а теперь спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников считает, что действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейру ожидает бой с самым тяжёлым соперником в карьере в лице российского претендента Магомеда Анкалаева.

«Перейра — чемпион. И чемпионов слабых не бывает, у него за год было три защиты титула, и это уже говорит о том, что человек действительно опасен, серьёзен. Но у Перейры не было таких соперников, как Анкалаев», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бой между Анкалаевым и Перейрой станет главным событием турнира UFC 313, который пройдёт 8 марта в Лас-Вегасе.