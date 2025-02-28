Логан Пол вызвал на бой Лионеля Месси

Известный блогер, а также рестлер Логан Пол вызвал на бой звездного футболиста Лионеля Месси, чтобы решить их судебный спор.

Компания Лионеля Месси Mas+, выпускающая энергетические напитки, обвинила компанию Prime, принадлежащую братьям Джейку и Логану Полу, в антиконкурентном поведении. Братья в ответ подали встречный иск за нарушение прав на товарный знак со стороны компании Месси.

«Брат, это ты нас копировал, понимаешь? Это видели и знают все, а потом вы пошли и подали на нас в суд. Это несправедливо, поэтому мы и подали встречный иск. Если хочешь победить лучших, то для этого нужно самому стать лучшим.

Хватит шутить, я думаю, что мы можем закрыть этот вопрос, проведя бой в 2025 году между тобой и мной. В этом году состоится бой Логана Пола против Месси. До встречи на ринге, брат!» — приводит слова Пола Goal.