Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Джойс отменил свой бой 1 марта в Англии

Джо Джойс отменил свой бой 1 марта в Англии
Комментарии

Известный британский супертяжеловес Джо Джойс отказался от участия в вечере бокса 1 марта в Борнмуте (Англия), где он планировал встретиться со своим соотечественником Патриком Коте. Об этом сегодня, 28 февраля, официально объявила промоутерская компания Queensberry Promotions, не называя причины отмены поединка.

По информации портала Boxing Scene, поединок Джойса против британца Диллиана Уайта, намеченный на 15 апреля, данная ситуация не затронула, и он должен состояться.

Напомним, последний бой Джойса состоялся в июле 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от другого британского ветерана ринга Дерека Чисоры.

Материалы по теме
«Ещё многое предстоит сделать». Джо Джойс рассказал, как планирует завоевать чемпионство
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android