Джо Джойс отменил свой бой 1 марта в Англии

Известный британский супертяжеловес Джо Джойс отказался от участия в вечере бокса 1 марта в Борнмуте (Англия), где он планировал встретиться со своим соотечественником Патриком Коте. Об этом сегодня, 28 февраля, официально объявила промоутерская компания Queensberry Promotions, не называя причины отмены поединка.

По информации портала Boxing Scene, поединок Джойса против британца Диллиана Уайта, намеченный на 15 апреля, данная ситуация не затронула, и он должен состояться.

Напомним, последний бой Джойса состоялся в июле 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от другого британского ветерана ринга Дерека Чисоры.