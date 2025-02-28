Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Асу Алмабаев и Манел Капе показали одинаковый вес

Асу Алмабаев и Манел Капе показали одинаковый вес
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, в Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания накануне завтрашнего турнира UFC Fight Night 253, где главным событием шоу станет противостояние в наилегчайшей весовой категории между казахстанцем Асу Алмабаевым и бойцом из Анголы Манелом Капе.

Оба бойца без проблем уложились в лимит допустимого веса, показав отметку в 57,15 кг.

Асу Алмабаев

Асу Алмабаев

Фото: Скриншот трансляции UFC

Манел Капе

Манел Капе

Фото: Скриншот трансляции UFC

Напомним, Алмабаев свой предыдущий поединок проводил в октябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Матеуса Николау. Что касается Капе, то он последний бой провёл в декабре 2024 года и одержал там победу техническим нокаутом в третьем раунде над Бруно Силвой.

Материалы по теме
Асу Алмабаев заменит Брэндона Ройвала в главном бою UFC Fight Night 253
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android