Асу Алмабаев и Манел Капе показали одинаковый вес

Сегодня, 28 февраля, в Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания накануне завтрашнего турнира UFC Fight Night 253, где главным событием шоу станет противостояние в наилегчайшей весовой категории между казахстанцем Асу Алмабаевым и бойцом из Анголы Манелом Капе.

Оба бойца без проблем уложились в лимит допустимого веса, показав отметку в 57,15 кг.

Асу Алмабаев Фото: Скриншот трансляции UFC

Манел Капе Фото: Скриншот трансляции UFC

Напомним, Алмабаев свой предыдущий поединок проводил в октябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Матеуса Николау. Что касается Капе, то он последний бой провёл в декабре 2024 года и одержал там победу техническим нокаутом в третьем раунде над Бруно Силвой.