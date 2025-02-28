Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Искандар Мамадалиев нокаутировал Виталия Слипенко на АСА 184

Искандар Мамадалиев нокаутировал Виталия Слипенко на АСА 184
Комментарии

Сегодня, 28 февраля в Москве на турнире АСА 184 экс-чемпион организации в среднем весе Виталий Слипенко потерпел четвёртое подряд поражение, уступив бойцу из Таджикистана, Искандару Мамадалиеву техническим нокаутом в первом раунде.

Мамадалиев отправил в нокдаун Слипенко в середине стартового раунда, после чего принялся активно добивать россиянина. В один из моментов рефери принял решение остановить это избиение.

Таким образом, Мамадалиев находится теперь на серии из пяти побед, в то время как Слипенко не знает побед уже с декабря 2022 года. Стоит отметить, что Мамадалиев вышел на этот поединок после годичного простоя.

Материалы по теме
Бывший чемпион ACA Гаджидаудов объявил о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android