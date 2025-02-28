Искандар Мамадалиев нокаутировал Виталия Слипенко на АСА 184

Сегодня, 28 февраля в Москве на турнире АСА 184 экс-чемпион организации в среднем весе Виталий Слипенко потерпел четвёртое подряд поражение, уступив бойцу из Таджикистана, Искандару Мамадалиеву техническим нокаутом в первом раунде.

Мамадалиев отправил в нокдаун Слипенко в середине стартового раунда, после чего принялся активно добивать россиянина. В один из моментов рефери принял решение остановить это избиение.

Таким образом, Мамадалиев находится теперь на серии из пяти побед, в то время как Слипенко не знает побед уже с декабря 2022 года. Стоит отметить, что Мамадалиев вышел на этот поединок после годичного простоя.