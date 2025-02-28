Дмитрий Арышев досрочно победил Даурена Ермекова в главном бою турнира «Наше Дело 87»

Чемпион AMC Fight Nights, а также действующий чемпион лиги «Наше Дело» Дмитрий «Ганнибал» Арышев (17-8-1) одержал досрочную победу в реванше против казахстанского спортсмена Даурена Ермекова (19-7) в главном событии турнира «Наше Дело 87», который проходил 28 февраля в Казани.

Уже стартовый раунд стал заключительным в этом противостоянии. Арышев потряс Ермекова правым боковым в голову, после чего бросился добивать соперника и довёл дело до досрочной победы.

Напомним, первый бой между этими бойцами состоялся в августе 2024 года, где победу техническим нокаутом во втором раунде также одержал Арышев.