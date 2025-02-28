Марат Балаев объявил о возобновлении карьеры в 49-летнем возрасте

Самый возрастной бывший чемпион в истории лиги АСА, 49-летний российский полулегковес Марат Балаев на турнире АСА 184 в Москве официально объявил о своём возобновлении бойцовской карьеры и анонсировал свой бой, который состоится 10 мая на турнире организации в Санкт-Петербурге.

Соперником Балаева в поединке 10 мая станет опытный 40-летний бразильский боец Хакран Диас, который свой последний бой проводил в сентябре 2024 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде от Абдул-Рахмана Темирова.

Напомним, Балаев свой предыдущий поединок провёл в июле 2021 года, где победил по очкам Жоао Луиса Ногейру, после чего завершил карьеру.