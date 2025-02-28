Асу Алмабаев и Манел Капе провели финальную дуэль взглядов

Сегодня, 28 февраля, в Лас-Вегасе казахстанский боец наилегчайшего дивизиона UFC Асу Алмабаев и боец из Анголы Манел Капе провели финальную дуэль взглядов перед боем, который возглавит завтрашний турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 253.

Манел Капе и Асу Алмабаев Фото: Скриншот трансляции UFC

Напомним, Алмабаев выйдет на этот бой на серии из 17 побед. Казахстанец не знает поражений на протяжении последних восьми лет карьеры. Его предыдущий поединок состоялся в октябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Матеуса Николау.

Что касается Капе, то он последний бой провёл в декабре 2024 года, где победил техническим нокаутом в третьем раунде Бруно Силву.