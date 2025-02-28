Кирилл Корнилов брутально нокаутировал Мухумата Вахаева

Только что в Москве в соглавном событии турнира АСА 184 российский тяжеловес Кирилл Корнилов одержал яркую победу нокаутом в третьем раунде над своим соотечественником Мухуматом Вахаевым.

После двух раундов конкурентного противостояния в третьем отрезке Корнилов мощнейшим правым апперкотом нашёл голову Вахаева и отправил его в чистый нокаут.

Таким образом, Корнилов одержал досрочную победу и теперь идёт на серии из трёх побед. Его послужной список теперь состоит из 18 побед при всего двух поражениях и одной ничьей.

Вахаев прервал свою серию из двух побед, и это поражение стало седьмым в его карьере.