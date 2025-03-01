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Рой Джонс представил собственный топ-5 величайших боксёров, не включив в него Усика

Рой Джонс представил собственный топ-5 величайших боксёров, не включив в него Усика
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный Рой Джонс-младший представил собственный топ-5 величайших боксёров в истории.

«Очень сложно составлять топ-5 величайших боксёров в истории. Первым будет Мохаммед Али. Затем, конечно, я и Майк Тайсон. А потом можно поставить, наверное, Шугара Рэя Робинсона и Насима Хамеда», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале Rukh Entertainment.

Напомним, Рой Джонс выступал на профессиональном уровне с 1989 по 2018 год. В своём профессиональном рекорде американец имеет 66 побед, из которых 47 были одержаны досрочно, и 10 поражений. Является серебряным призёром Олимпийских игр.

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