Рой Джонс представил собственный топ-5 величайших боксёров, не включив в него Усика

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный Рой Джонс-младший представил собственный топ-5 величайших боксёров в истории.

«Очень сложно составлять топ-5 величайших боксёров в истории. Первым будет Мохаммед Али. Затем, конечно, я и Майк Тайсон. А потом можно поставить, наверное, Шугара Рэя Робинсона и Насима Хамеда», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале Rukh Entertainment.

Напомним, Рой Джонс выступал на профессиональном уровне с 1989 по 2018 год. В своём профессиональном рекорде американец имеет 66 побед, из которых 47 были одержаны досрочно, и 10 поражений. Является серебряным призёром Олимпийских игр.