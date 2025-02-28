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Джосиел Силва победил Павла Витрука и стал новым чемпионом лиги АСА

Джосиел Силва победил Павла Витрука и стал новым чемпионом лиги АСА
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Только что в Москве завершился турнир по смешанным единоборствам АСА 184, где в главном событии шоу состоялся титульный бой в легчайшем весе между украинцем Павлом Витруком и бразильским бойцом Джосиелом Силвой.

Поединок продлился все отведённые пять раундов, и на их протяжении явно доминировал Силва. По итогам пяти раундов все трое судей единогласно выставили счёт 50-45 в пользу Джосиела Силвы.

Таким образом, Силва стал новым чемпионом лиги АСА в легчайшей весовой категории и довёл серию побед до четырёх. Витрук этим поражением прервал серию из пяти победных боёв и утерял свой чемпионский титул.

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