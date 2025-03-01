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Сергей Кузьмин победил Эбенезера Тетте

Сергей Кузьмин победил Эбенезера Тетте
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Только что в Йошкар-Оле (Россия) завершился очередной вечер профессионального бокса на «Бойцовском клубе РЕН-ТВ», где главным событием шоу стал шестираундовый бой в супертяжёлом весе между россиянином Сергеем Кузьминым и африканцем Эбенезером Тетте.

Поединок проходил в довольно высоком темпе с обоюдными обменами акцентированными ударами. В третьем раунде Кузьмин отправил африканца в нокдаун, но не смог добить. Тетте продемонстрировал мужество и характер, выстояв всю отведённую дистанцию, однако этого было недостаточно для того, чтобы убедить судей поднять ему руку. В конечном итоге победа единогласным решением судей досталась Кузьмину.

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