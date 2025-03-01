Менеджер Дмитрия Бивола: никаких серьёзных рисков лишения поясов я не вижу

Менеджер абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола Вадим Корнилов дал комментарий по поводу слухов о том, что его подопечного могут лишить титула WBC в случае, если он свой следующий бой не будет проводить против обязательного претендента в лице обладателя временного пояса WBC Дэвида Бенавидеса.

«Никаких серьёзных рисков лишения поясов я не вижу, и они не предвидятся в будущем. Сейчас есть два обязательных претендента. Насколько мне известно, один был от IBF ещё после первого боя — Майкл Эйферт. Второй — уже по линии WBC — Бенавидес. Тем не менее, если всё будет по плану, ожидаем третьего боя с Бетербиевым в Эр‑Рияде позднее в этом году, как обсуждалось.

Учитывая, что все ждут третьего боя, я думаю, что все обязательные претенденты должны будут получить свой шанс уже после него», — приводит слова Корнилова Матч ТВ.

Напомним, Бивол стал абсолютным чемпионом мира в феврале 2025 года, после того как одержал победу большинством судейских голосов над экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.