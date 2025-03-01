Результаты взвешивания всех участников турнира UFC Fight Night 253

Накануне в Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания перед турниром UFC Fight Night 253, который пройдёт там в ночь с 1 на 2 марта. Главным событием шоу станет бой в наилегчайшем весе между Манелом Капе и Асу Алмабаевым.

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира.

Основной кард

Манел Капе (57,15 кг) — Асу Алмабаев (57,15 кг)

Коди Брандейдж (84,36 кг) — Джулиан Маркес (84,36 кг)

Эстебан Рибович (70,76 кг) — Насрат Хакпараст (70,76г)

Остин Лэйн (66,22 кг) — Марио Пинто (66,22 кг)

Хайдер Эмил (77,33 кг) — Уильям Гомис (77,33 кг)

Предварительный кард

Хосе Марискаль (66,22 кг) — Рикардо Рамос (66,22 кг)

Дуглас Силва де Андраде (63,5 кг) — Джон Кастанеда (63,5 кг)

Андреа Ли (57,15 кг) — Джей-Джей Олдрич (57,15 кг)

Дэнни Барлоу (77,33 кг) — Сэм Паттерсон (77,33 кг)

Лукас Алмейда (67,13 кг)* — Дэнни Силва (65,99 кг)

Чарльз Джонсон (56,69 кг) — Рамазан Темиров (56,92 кг).