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Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч прошли взвешивание

Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч прошли взвешивание
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Накануне в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоялась официальная процедура взвешивания, посвящённая поединку обладателя титула WBA Super в лёгкой весовой категории Джервонты Дэвиса против такого же чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком весе Ламонта Роуча. Этот бой станет главным событием боксёрского шоу, которое пройдёт на знаменитой арене Barclays Center в ночь с 1 на 2 марта.

Оба боксёра успешно уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:

Джервонта Дэвис — 60,7 кг;
Ламонт Роуч — 61,2 кг.

Стоит отметить, что поединок пройдёт в рамках лёгкой весовой категории и на кону будет стоять пояс, который принадлежит Дэвису.

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