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Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 1 на 2 марта в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится вечер профессионального бокса, где главным событием шоу станет бой между чемпионом мира по версии WBA в лёгкой весовой категории американцем Джервонтой Дэвисом и американским обладателем титула WBA во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем. Поединок пройдёт в рамках лёгкой весовой категории.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Джервонта Дэвис — Ламонт Роуч
02 марта 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джервонта Дэвис
Не началось
Ламонт Роуч

Ориентировочное время начала поединка — 8:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканалах Amazon Prime Video PPV, Panama RPC Channel 4.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.

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