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«Дьявольское дерьмо». Джервонта Дэвис обвинил боксёров в продаже душ Турки Аль аш-Шейху

«Дьявольское дерьмо». Джервонта Дэвис обвинил боксёров в продаже душ Турки Аль аш-Шейху
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Чемпион мира по версии WBA в лёгкой весовой категории Джервонта Дэвис продолжает критиковать известного инвестора мира профессионального бокса Турки Аль аш-Шейха и обвиняет всех боксёров, включая бывшего абсолютного чемпиона мира в двух дивизиона Теренса Кроуфорда, в продаже ему своих душ.

«Это выглядит так, как будто люди продают себя, даже на фотографии. Это всё выглядит как какое-то дьявольское дерьмо. Они все словно продали ему свои души», — сказал Дэвис в социальных сетях.

Напомним, Дэвис свой очередной бой проведёт в ночь с 1 на 2 марта в Нью-Йорке (США), где сразится с обладателем титула WBA во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем.

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