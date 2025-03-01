Турки Аль аш-Шейх отреагировал на гневное заявление Джервонты Дэвиса

Известный организатор больших вечеров профессионального бокса Турки Аль аш-Шейх дал комментарий по поводу гневного заявления чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе Джервонты Дэвиса, который обвинил всех боксёров в продаже душ саудовскому инвестору.

«Я не виню Дэвиса за всё, что он говорит, он меня не знает, и если я поставлю себя на его место и увижу, что Кроуфорд заработал за два боя в пять раз больше, чем Джервонта за всю свою карьеру, то это естественная реакция с его стороны.

Мы позволим ему продолжать говорить, и мы продолжим делать отличные афиши, а Кроуфорд продолжит думать, как он потратит свои деньги», — приводит слова Турки The Ring.

Дэвис свой очередной бой проведёт в ночь с 1 на 2 марта в Нью-Йорке, где сразится с обладателем титула WBA во втором полулёгком весе Ламонтом Роучем.