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Стало известно, когда пройдёт турнир в Нью-Йорке, где выступят Райан Гарсия, Хейни, Ромеро

2 мая в Нью-Йорке (США) на арене знаменитого Times Square состоится грандиозный вечер профессионального бокса, организованный главным саудовским инвестором Турки Аль аш-Шейхом, где в основном карде турнира выступят сразу три звёздных боксёра.

В главном событии шоу популярный американский легковес Райан Гарсия (24-1, 20 КО) проведёт бой против Роландо Ромеро (16-2, 13 КО) в рамках полусреднего дивизиона. Ожидается, что на кону этого противостояния будет стоять титул регулярного чемпиона WBA.

В со-главном событии шоу сразятся два бывших чемпиона мира — Девин Хейни (31-0, 15 КО) и Хосе Рамирес (29-2, 18 КО).

А откроет основной кард чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе американец Теофимо Лопес (21-1, 13 КО), который проведёт обязательную защиту титула в бою со своим соотечественником Арнольдом Барбосой (32-0, 11 КО).