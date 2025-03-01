Тони Фергюсон проведёт бой с Диллоном Дэнисом на турнире GFL

Известный ветеран ММА, 41-летний бывший обладатель временного пояса UFC в лёгком весе Тони Фергюсон проведёт свой следующий бой в рамках нового промоушена Global Fight League (GFL) в США, где его ожидает противостояние с экс-бойцом Bellator 31-летним американцем Диллоном Дэнисом. Но точную дату и место проведения боя пресс-служба организации пока не называет.

Напомним, Фергюсон свой последний бой проводил в августе 2024 года, где он проиграл удушающим приёмом в первом раунде Майклу Кьезе. Что касается Дэниса, то он предыдущий поединок по правилам ММА провёл в июне 2019 года, где победил удушающим приёмом в первом раунде Макса Хамфри.