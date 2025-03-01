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Белал Мухаммад: Ислам Махачев находится в сложном положении

Белал Мухаммад: Ислам Махачев находится в сложном положении
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Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад считает, что действующий чемпион UFC в лёгком дивизионе Ислам Махачев находится в сложном положении и потенциальный поединок с Илией Топурией ему невыгоден.

«Махачев находится в сложном положении. Все вроде как требуют боя с Топурией, а потом ты смотришь комментарии, а там пишут: «Он дрался только с полулегковесами». Причём те же люди говорят, что Ислам боится Илию. Предположим, Ислам выходит и побеждает Илию, и фанаты тут же скажут: «Ну, мы же говорили, что Илия слишком мал». Топурия ничего не теряет – он всегда может спуститься обратно в полулёгкий дивизион.

Но Ислам строит своё наследие. Люди хотят видеть поражение Ислама, они хотят видеть, как команда Хабиба проигрывает. Как это было с Умаром. Он провёл очень хороший и близкий бой с чемпионом, но люди выставляют это так, будто с ним расправились, потому что им этого хотелось бы. Люди ненавидят величие, люди ненавидят успех. Они предпочитают видеть падение», — приводит слова Мухаммада MMA Junkie.

Напомним, чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия недавно заявил о том, что поднимается в лёгкий дивизион и стремится получить бой с Махачевым.

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