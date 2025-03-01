Владимир Зеленский подарил Дональду Трампу чемпионский пояс Усика

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом подарил президенту США Дональду Трампу чемпионский титул по версии WBC (Всемирного боксёрского совета), который получил из рук действующего чемпиона WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика в августе 2024 года.

Напомним, этот титул Усик завоевал в мае 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), после того как победил британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей, а затем, в декабре 2024 года на той же арене в Саудовской Аравии состоялся реванш, где Усик снова одержал победу над Фьюри уже единогласным решением судей.