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Владимир Зеленский подарил Дональду Трампу чемпионский пояс Усика

Владимир Зеленский подарил Дональду Трампу чемпионский пояс Усика
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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом подарил президенту США Дональду Трампу чемпионский титул по версии WBC (Всемирного боксёрского совета), который получил из рук действующего чемпиона WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика в августе 2024 года.

Напомним, этот титул Усик завоевал в мае 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), после того как победил британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей, а затем, в декабре 2024 года на той же арене в Саудовской Аравии состоялся реванш, где Усик снова одержал победу над Фьюри уже единогласным решением судей.

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