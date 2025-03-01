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Ильяс Хамзин досрочно победил Дуайта Гранта на Karate Combat 53

Ильяс Хамзин досрочно победил Дуайта Гранта на Karate Combat 53
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Сегодня, 1 марта, в Денвере (США) состоялся турнир Karate Combat 53, в рамках которого российский полусредневес Ильяс Хамзин провёл бой против американца Дуайта Гранта.

Уже во втором раунде боец клуба «Архангел Михаил» попал мощнейшим левым боковым в челюсть соперника и отправил его в нокдаун, после чего принялся его добивать. Рефери был вынужден остановить это избиение, объявив победу Хамзина техническим нокаутом во втором раунде.

Послужной список Хамзина теперь состоит из 17 поединков (13 побед при четырёх поражениях). Этой победой Ильяс прервал серию неудачных выступлений из трёх поединков.

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