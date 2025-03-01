Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч заключили пари на крупную сумму денег

Чемпион мира по версии WBA в лёгком дивизионе американец Джервонта Дэвис и обладатель титула WBA во второй полулёгкой весовой категории, его соотечественник Ламонт Роуч заключили пари на сумму в $ 250 тыс. во время официальной церемонии взвешивания.

Джервонта Дэвис. Я остановлю тебя. Хочешь поспорить?

Ламонт Роуч. На 250 тысяч?

Джервонта Дэвис. 250 тысяч?! Ставка принята! Я остановлю его, все свидетели!

Бой между Джервонтой и Роучем состоится в ночь с 1 на 2 марта в Бруклине (Нью-Йорк, США), где возглавит большой вечер профессионального бокса. На кону противостояния будет стоять титул WBA в лёгкой весовой категории.