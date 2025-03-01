Дэвис ответил на предложение подраться с Ломаченко, Гарсией и Стивенсоном до конца карьеры

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Джервонта Дэвис ответил в эфире шоу ESPN First Take

на предложение после поединка с Ламонтом Роучем до конца своей карьеры провести бои со звёздными бойцами своей весовой категории Василием Ломаченко, Шакуром Стивенсоном, а также пойти на реванш с Райаном Гарсией.

Журналист. В вашем дивизионе есть Райан Гарсия, Василий Ломаченко, Шакур Стивенсон… С кем из них вам бы хотелось сразиться больше всего?

Джервонта Дэвис. Если честно, то с кем угодно. У меня нет какого-то конкретного имени соперника. Мне было бы здорово разделить ринг с любым из этих парней до конца карьеры.

Дэвис и Роуч проведут бой в главном событии боксёрского вечера, который состоится в ночь с 1 на 2 марта в Бруклине (Нью-Йорк, США) на знаменитой арене «Barclays Center».