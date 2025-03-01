Появился официальный постер турнира UFC Fight Night 255

22 марта в Лондоне состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 255, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона организации в полусреднем весе британца Леона Эдвардса против американца Шона Брэди.

Постер турнира UFC Fight Night 253 Фото: UFC

Эдвардс свой последний бой провёл в июле 2024 года, где потерпел поражение единогласным решением судей от ныне действующего чемпиона в этом дивизионе Белала Мухаммада, уступив ему чемпионский пояс.

Что касается Брэди, то он предыдущий поединок провёл в сентябре 2024 года, одержал там победу единогласным решением судей над Гилбертом Бёрнсом и сейчас находится на серии из двух побед.