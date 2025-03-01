Кард шоу WWE Elimination Chamber. Джон Сина сразится с Логаном Полом, появление Скалы

В ночь на 2 февраля в Торонто, Канада, пройдёт крупное шоу популярного реслинг-бренда World Wrestling Entertainment (WWE) Elimination Chamber 2025, относящееся к категории Premium Live Event (PLE). Мероприятие состоится на арене «Роджерс Стэдиум» вместимостью 32 119 человек. Особенностью шоу является проведение двух боёв в специальных клетках, о которых мы расскажем ниже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом предстоящего шоу.
Фото: WWE
WWE Elimination Chamber 2025. Кард мероприятия:
1. Шестисторонний матч за претендентство на женское чемпионство по правилам Elimination Chamber — Лив Морган против Бьянки Белэр против Алексы Блисс против Бэйли против Наоми против Роксанн Перес.
2. Триш Стратус (легендарная 49-летняя рестлерша и многократная чемпионка WWE) и Тиффани Страттон (действующая чемпионка) против Наи Джакс и Кэндис ЛеРей — командный матч.
3. Кевин Оуэнс против Сэми Зейна — несанкционированный матч.
4. Шестисторонний матч за претендентство на мужское неоспоримое чемпионство по правилам Elimination Chamber — Джон Сина против Логана Пола против СМ Панка против Дрю Макинтайра против Дэмиена Приста против Сета Роллинса.
5. Своё появление на шоу совершит Дуэйн «Скала» Джонсон, который встретится с действующим неоспоримым чемпионом Коди Роудсом.