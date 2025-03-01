Кард шоу WWE Elimination Chamber. Джон Сина сразится с Логаном Полом, появление Скалы

В ночь на 2 февраля в Торонто, Канада, пройдёт крупное шоу популярного реслинг-бренда World Wrestling Entertainment (WWE) Elimination Chamber 2025, относящееся к категории Premium Live Event (PLE). Мероприятие состоится на арене «Роджерс Стэдиум» вместимостью 32 119 человек. Особенностью шоу является проведение двух боёв в специальных клетках, о которых мы расскажем ниже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом предстоящего шоу.

Фото: WWE

Правила Elimination Chamber: поединок проходит в специальной клетке, по углам которой располагаются четыре капсулы-камеры, в каждой из которых находится по бойцу. Бой начинают два рестлера на ринге, каждые пять минут к ним присоединяется один атлет из капсулы. Для того чтобы одержать победу, необходимо остаться последним бойцом внутри клетки. Для элиминирования нужно удержать соперника до трёх ударов по рингу от рефери, либо соперник должен сдаться после болевого приёма.

WWE Elimination Chamber 2025. Кард мероприятия:

1. Шестисторонний матч за претендентство на женское чемпионство по правилам Elimination Chamber — Лив Морган против Бьянки Белэр против Алексы Блисс против Бэйли против Наоми против Роксанн Перес.

2. Триш Стратус (легендарная 49-летняя рестлерша и многократная чемпионка WWE) и Тиффани Страттон (действующая чемпионка) против Наи Джакс и Кэндис ЛеРей — командный матч.

3. Кевин Оуэнс против Сэми Зейна — несанкционированный матч.

4. Шестисторонний матч за претендентство на мужское неоспоримое чемпионство по правилам Elimination Chamber — Джон Сина против Логана Пола против СМ Панка против Дрю Макинтайра против Дэмиена Приста против Сета Роллинса.

5. Своё появление на шоу совершит Дуэйн «Скала» Джонсон, который встретится с действующим неоспоримым чемпионом Коди Роудсом.