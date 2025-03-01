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Мераб Двалишвили отправил заявку для съёмок музыкального клипа

Мераб Двалишвили отправил заявку для съёмок музыкального клипа
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Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили продолжает активно развлекать свою публику, и теперь он отправил заявку для съёмок музыкального клипа, где демонстрирует свой танец с элементами боя.

Напомним, Двалишвили стал чемпионом в сентябре 2024 года, после того как одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом организации американцем Шоном О'Мэлли, после чего в январе 2025 года успешно провёл первую защиту своего титула, победив также единогласным судейским решением непобеждённого на момент поединка россиянина Умара Нурмагомедова.

На счету Двалишвили 23 проведённых поединка (19 побед при четырёх поражениях).

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