Турнир UFC Fight Night 253 потерял пару участников в день шоу

Турнир UFC Fight Night 253, который и так имел не совсем солидный состав участников, потерял один бой, который должен был пройти в рамках предварительного карда.

Бразильский боец Дуглас Силва де Андраде и Джон Кастанеда не смогут провести поединок из-за проблем с допуском бразильца, медицинские показатели которого не понравились комиссии. Стоит отметить, что первоначально этот бой был перенесён из легчайшего дивизиона в промежуточный (с допуском веса), но в конечном итоге был отменён.

Напомним, в ночь с 1 на 2 марта в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 253, где главным событием шоу станет бой в наилегчайшем весе между Асу Алмабаевым и Манелом Капе.