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Флойд Мейвезер: бой с Джейком Полом? Слишком легко для меня в 48 лет

Флойд Мейвезер: бой с Джейком Полом? Слишком легко для меня в 48 лет
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48-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях (вторая полулёгкая, лёгкая, первая полусредняя, полусредняя и средняя) американец Флойд Мейвезер не считает потенциальный поединок с 28-летним популярным блогером и боксёром соотечественником Джейком Полом тяжёлым.

«Что могу сказать насчёт боксёрского боя с Джейком Полом? Легко. Слишком легко для меня в 48 лет», — приводит слова Мейвезера портал MMA Fighting.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года, Джейк Пол разделил ринг с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, легендарным соотечественником Майком Тайсоном. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

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