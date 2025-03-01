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«Я на другом уровне». Алекс Перейра отверг идею потенциального боя с Джейком Полом

«Я на другом уровне». Алекс Перейра отверг идею потенциального боя с Джейком Полом
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра отказался от идеи провести бой с известным 28-летним американским блогером и боксёром Джейком Полом.

«[Идея боя Джейка Пола со мной] была больше для того, чтобы создать шумиху. Не уверен, что в этом поединке есть смысл. Возможно, в качестве показательного боя [мы могли бы это сделать]. Но, честно говоря, я нахожусь на другом уровне», — приводит слова Перейры портал Boxing News.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года, Джейк Пол разделил ринг с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе, легендарным соотечественником Майком Тайсоном. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей.

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